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Российский лыжник умер во время гонки

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Российский лыжник Андрей Шамшурин умер во время марафонской гонки на чемпионате мира среди ветеранов, который проходил 26 января в американском штате Миннесота. Об этом сообщает журнал «Лыжный спорт».

По словам очевидцев, 54-летний спортсмен почти добрался до финиша, оставалось всего несколько километров. Тело мужчины предстоит перевезти на родину.

Причина смерти пока не уточняется.

Чемпионат мира среди ветеранов по лыжным гонкам Masters World Cup 2018 проходил в Миннесоте с 19 по 26 января, отмечается на его официальном сайте. В нем могли принять участие лыжники старше 30 лет любого спортивного разряда, как мужчины, так и женщины. Как следует из старт-листа, Шамшурин бежал на дистанции 40 километров.

В феврале 2015 года удмуртская биатлонистка Алина Якимкина умерла во время гонки на этапе Кубка России в Тюмени. Спортсменка скончалась в результате остановки сердца. Находившиеся на трассе врачи не сумели спасти 21-летнюю девушку.

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