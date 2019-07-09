Стали известны обстоятельства гибели 20-летней российской гандболистки

Стали известны обстоятельства гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой. Их приводит Eurosport.

По информации издания, спортсменка прыгнула с пирса в запрещенном для этого месте. Гандболистка проигнорировала соответствующую табличку. Когда медики прибыли к месту проишествия, Королева уже была без сознания. Спасти ее не удалось.

О смерти Королевой стало известно 8 июля. Тело гандболистки было обнаружено в водоеме рядом с площадкой. Это произошло после завершения чемпионата Европы, который проходил со 2 по 7 июля в польском Старе-Яблонки.

Прокуратура Польши возбудила уголовное дело о непредумышленном убийстве Королевой. Судебно-медицинская экспертиза назначена на 10 июля.

Спортсменка выступала за сборную России и клуб «Ставрополье» на позиции левого крайнего. Она занималась гандболом с 15 лет.

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