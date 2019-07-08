Появились подробности гибели 20-летней российской гандболистки

Появились подробности гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу польского города Оструда.

Прокуратура возбудила уголовное дело о непредумышленном убийстве Королевой. «Проверяются все детали произошедшего, допрашиваются свидетели», — сообщил представитель ведомства.

Причина смерти 20-летней гандболистки выясняется. Судебно-медицинская экспертиза назначена на 10 июля.

О смерти Королевой стало известно ранее 8 июля. Тело гандболистки было обнаружено в водоеме рядом с площадкой. Это произошло после завершения чемпионата Европы, который проходил со 2 по 7 июля в польском Старе-Яблонки.

Спортсменка выступала за сборную России и клуб «Ставрополье» на позиции левого крайнего. Она занималась гандболом с 15 лет.

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