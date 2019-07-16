Убийц старейшей сотрудницы Мариинки отправили в колонию

В Санкт-Петербурге суд вынес приговоры убийцам блокадницы, старейшего сотрудника Мариинского театра. Об этом во вторник, 16 июля, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

Как говорится в сообщении, в начале июля коллегия присяжных признала Галину Гусейнову и Размика Акобяна виновными в убийстве и не заслуживающими снисхождения. Позднее Санкт-Петербургский городской суд вынес им приговор на основании вердикта присяжных и назначил наказание в виде 15 и 7 лет колонии.

93-летнюю Нину Мацину нашли убитой в ноябре 2017 года в ее квартире на Варшавской улице Петербурга. При осмотре места происшествия на теле пожилой женщины обнаружили следы удушения.

По подозрению в убийстве задержали соцработника благотворительного фонда Галину Гусейнову и двух ее подельников, Сенника Нарояна и Размика Акобяна. Позднее стало известно о смерти Нарояна, его тело нашли в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда.

По версии следствия, Гусейнова ухаживала за блокадницей несколько месяцев и решила убить ее с целью ограбления. Она привлекла двух своих знакомых, пообещав им денежное вознаграждение. Женщина пригласила их в квартиру и открыла дверь, подельники жестоко избили и задушили Мацину, а затем обыскали квартиру и похитили около 130 тысяч рублей наличными, банковскую карту и ценные вещи.

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