Cтарейшую сотрудницу Мариинки задушили в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержаны три человека по подозрению в убийстве 93-летней Нины Мациной — блокадницы, старейшей работницы Мариинского театра. Об этом в среду, 13 декабря, «Ленте.ру» сообщил Сергей Капитонов, официальный представитель городского управления Следственного комитета России (СКР).

Задержанные — 42-летняя соцработник одного из благотворительных фондов и двое ее предполагаемых подельников, граждане Армении 33 и 34 лет.

«По версии следствия, женщина ухаживала за пожилой ленинградкой несколько месяцев и решила совершить ее убийство из корыстных побуждений. Она привлекла двух своих знакомых, пообещав им денежное вознаграждение. 20 ноября [подозреваемая] открыла дверь в квартиру своему соучастнику, который задушил потерпевшую», — рассказал Капитонов.

По предварительным данным, в момент убийства их подельник следил за окружающей обстановкой. Затем троица обыскала квартиру, похитила кредитную карточку потерпевшей, а также старинную фотографию известного певца с автографом. Но снять деньги с кредитной карты соучастники не смогли, поскольку не знали PIN-кода.

По словам Капитонова, подозреваемые были задержаны в ходе совместной операции следователей и оперативников петербургского уголовного розыска; следствие намерено ходатайствовать об их аресте.

Тело Нины Мациной было обнаружено рано утром 21 ноября в ее квартире на Варшавской улице. Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, в полицию о произошедшем сообщили соседи — они обнаружили открытую дверь. Уже при осмотре места происшествия на шее погибшей были обнаружены следы удушения, хотя убийцы пытались замаскировать преступление под несчастный случай.

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