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Убийц старейшей сотрудницы Мариинского театра признали виновными

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Присяжные Санкт-Петербургского городского суда признали виновными и не заслуживающими снисхождения женщину-работницу благотворительного фонда и двух мужчин, задушивших Нину Мацину, старейшую работницу Мариинского театра, пережившую блокаду. Об этом «Ленте.ру» сообщила Дарья Лебедева, руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

«Коллегия присяжных единодушно ответила на 10 вопросов. Галина Гусейнова и Сеник Нароян признаны виновными в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, и разбойном нападении, а их соучастник Размик Абаян – только в разбойном нападении», – уточнила Лебедева.

Как сообщил «Ленте.ру» Сергей Капитонов, официальный представитель Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу, в ходе следствия удалось установить всю картину произошедшего. «Галина Гусейнова, 42-летняя сотрудница одной из благотворительных общественных организаций, оказывала услуги по патронажному уходу за 93-летней одинокой женщиной, пережившей блокаду и проживавшей в квартире на Варшавской улице, и знала о том, что у подопечной хранятся дома деньги и ценности. Осенью 2017 года она создала преступную группу, специально для нападения, в которую привлекла 33-летнего Нарояна и его 34-летнего приятеля Акобяна», – рассказал он.

20 ноября 2017 года Гусейнова под обманным предлогом пришла в квартиру Нины Мациной, куда затем впустила Нарояна. Они вместе жестоко избили блокадницу, а затем обыскали квартиру и похитили около 130 тысяч рублей наличными, банковскую карту и ценные вещи, после чего задушили женщину. Акобян, по версии следствия, все это время следил за окружающей обстановкой.

Все трое были задержаны 12 декабря 2017 года в результате совместной операции следователей и оперативников уголовного розыска Санкт-Петербурга.

В ближайшее время всем троим будет вынесен приговор, дата его оглашения пока не назначена.

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