Киллер застрелил российского бизнесмена в его особняке

В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, который занимался гостиничным бизнесом. Об этом пишет «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел утром в пятницу, 12 апреля, в трехэтажном особняке бизнесмена на Полевой улице в Парголово (Выборгский район города). Сообщается, что киллер вошел в здание и три раза выстрелил из пистолета с глушителем в спину владельцу дома.

От полученных ранений 68-летний коммерсант скончался в больнице.

Как уточняет газета, Кулебакин вел гостиничный бизнес — в основном занимался оборудованием жилья под хостелы — и имел отношение к десяткам объектов на Выборгском шоссе, Песочной и Полевой улицах в Парголово. В 2005 году он зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, указав аренду недвижимости в качестве основного вида деятельности.

Также известно, что ранее бизнесмен привлекался к уголовной ответственности из-за незаконного оборота запрещенных веществ. С 2015 года у него шли судебные разбирательства с Росреестром и властями Санкт-Петербурга по поводу занятых участков и постройках на них.

В марте сообщалось, что в подмосковных Мытищах неизвестные убили индивидуального предпринимателя, который занимался торговлей. На теле погибшего были обнаружены множественные огнестрельные ранения. Убийца скрылся с места происшествия пешком.

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