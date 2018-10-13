В Москве застрелили бизнесмена

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В квартире дома на Нахимовском проспекте в Москве убит мужчина 1971 года рождения, сообщили в столичном главке Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

Тело с двумя огнестрельными ранениями обнаружили 12 октября. Ведется розыск подозреваемого.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что убит 46-летний предприниматель.

Утром 10 октября в Красногорском районе Подмосковья была застрелена следователь МВД Евгения Шишкина. Сообщалось, что из-за угроз, поступавших в связи с расследуемым ею уголовным делом, она обращалась за государственной защитой. Кроме того, в январе этого года на нее было совершено покушение.

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