Убитая в Подмосковье следователь получала угрозы и просила о госзащите

Застреленная в Подмосковье следователь МВД Евгения Шишкина получала угрозы в связи с расследуемым ей уголовным делом, обращалась за госзащитой. Об этом в среду, 10 октября, осведомленный источник сообщил «Интерфакс».

«Шишкина в частности расследовала уголовное дело, связанное с мошенничеством с оформлением электронных билетов на железнодорожные поезда, неоднократно получала анонимные угрозы», — сказал он, отметив, что следователь обращалась за госзащитой в связи с этими сообщениями.

Ранее сообщалось, что убийство следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной в Подмосковье связано с уголовными делами в ее производстве.

Шишкина была убита ранним утром в среду, 10 октября. Женщина вышла из своего дома в поселке Архангельское, по дороге на парковку в нее два раза выстрелил преступник. Следователь получила ранение в шею и скончалась на месте.

Как отмечает Telegram-канал «112», это уже второе покушение на Шишкину, первое было совершено в ночь на 14 января в поселке Архангельское, у дома №31. «После неудавшегося покушения, когда Шишкина (...), заблокировавшись дома, ожидала прибытия полицейского наряда, был произведен поджог ее автомобиля марки Lexus», — сообщает канал.

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