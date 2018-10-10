Пистолет убийцы следователя по особо важным делам разорвало при стрельбе

Пистолет киллера, стрелявшего в старшего следователя по особо важным делам Евгению Шишкину, разорвало при стрельбе. Об этом в среду, 10 октября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«На месте преступления были найдены пуля, гильза и крышка ствольной коробки. По предварительным данным, в Шишкину стреляли из травматического пистолета, переделанного под боевой патрон; оружие разорвало при стрельбе», — сказал источник.

По его словам, вероятнее всего, действовал непрофессиональный киллер, поскольку убийцы-профессионалы не выбирают оружие столь низкого качества. В связи с этим следствие рассматривает не только профессиональный, но и бытовой мотив убийства Шишкиной.

Ранее сообщалось, что утром 10 октября следователь по особо важным делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Евгения Шишкина вышла из своего дома в поселке Архангельское (Красногорский район Подмосковья) и направлялась к парковке.

В этот момент преступник выстрелил в нее два раза. Женщина получила ранение в шею и скончалась на месте. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Первое покушение на Шишкину было совершено 14 января; тогда сгорел ее автомобиль Lexus.

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