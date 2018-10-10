Появились подробности убийства следователя по особо важным делам в Подмосковье

Появились подробности убийства старшего следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной в Московской области. Об этом в среду, 10 октября, со ссылкой на собственные источники сообщает РЕН ТВ.

«По некоторым данным, она [Шишкина] вышла из своего дома в поселке Архангельское и направлялась к парковке, в этот момент преступник выстрелил в нее два раза. Женщина получила ранение в шею и скончалась на месте», — говорится в сообщении.

Как отмечает издание, первое покушение на Шишкину было совершено 14 января; тогда сгорел ее автомобиль. Telegram-канал «112» приводит подробности инцидента со ссылкой на соцсети.

«В ночь с 13 на 14 января в поселке Архангельское, у дома №31 произошло неудавшееся покушение на (...) Евгению Шишкину. После неудавшегося покушения, когда Шишкина (...), заблокировавшись дома, ожидала прибытия полицейского наряда, был произведен поджог ее автомобиля марки Lexus...», — сообщает канал.

Ранее 10 октября сообщалось, что следователь по особо важным делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Евгения Шишкина застрелена около своего дома в Красногорском районе Подмосковья. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

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