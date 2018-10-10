Появилось видео с места убийства следователя по особо важным делам

Следком

В редакцию «Ленты.ру» поступило видео Следственного комитета России (СКР) с места убийства старшего следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной в Московской области.

В настоящее время сотрудники СК проводят осмотр места происшествия. Следствие рассматривает несколько версий преступления, в том числе связанную со служебной деятельностью погибшей. При расследовании внимательно изучат инцидент, произошедший несколько месяцев назад, когда неизвестные подожгли личный автомобиль следователя.

Ранее сообщалось, что утром 10 октября Шишкина вышла из своего дома в поселке Архангельское, и по дороге на парковку в нее два раза выстрелил преступник. Женщина получила ранение в шею и скончалась на месте.

Как отмечает Telegram-канал «112», это уже второе покушение на следователя. «В ночь на 14 января в поселке Архангельское, у дома №31 произошло покушение на (...) Евгению Шишкину. После неудавшегося покушения, когда Шишкина (...), заблокировавшись дома, ожидала прибытия полицейского наряда, был произведен поджог ее автомобиля марки Lexus...», — сообщает канал.

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