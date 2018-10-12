Приезжие устроили побоище с убийством в Петербурге

Более десяти приезжих в Санкт-Петербурге устроили массовую драку с убийством из-за девушки. Об этом в пятницу, 12 октября, сообщает «Фонтанка.ру».

«Вечером 11 октября на перекрестке улиц Радищева и Некрасова смертельное ранение получил 21-летний уроженец Дагестана. У него и товарищей возник конфликт с приезжими из Таджикистана. Отношения они выясняли на ножах», — говорится в сообщении.

Еще один участник драки, 18-летний дагестанец, получил удар в спину и был госпитализирован в очень тяжелом состоянии. Всего дрались не менее десяти молодых людей, с каждой стороны — примерно одинаковое количество.

«К развязке на Радищева привел выдохшийся роман киргизской девушки и парня из Таджикистана. Она сочла отношения завершенными, он возражал. Она обратилась к знакомым дагестанцам, а он привел на встречу у Мальцевского рынка вооруженных товарищей. Заступники-кавалеры были обращены в бегство и настигнуты на Радищева», — отмечает издание.

В пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подтвердили факт инцидента, уточнив, что драка возникла после внезапной ссоры. «Устанавливаются и разыскиваются остальные участники конфликта», — добавили в ведомстве.

5 июля сообщалось, что омские подростки устроили массовую драку на улице и попали на запись камер видеонаблюдения.

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите нам: crime@lenta-co.ru

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!