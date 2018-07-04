В драку россиянок на детской площадке вмешались автоматчики

ufa.kp.ru

На одной из детских площадок Уфы (Республика Башкортостан) произошла драка с участием четырех женщин, которая прекратилась лишь после того, как в нее вмешались сотрудники Росгвардии, вооруженные автоматами.

Видео инцидента в среду, 4 июля, публикует ufa.kp.ru.

Известно, что конфликт между женщинами произошел в ходе дискуссии о вреде табачного дыма. Задерживать участников драки стражи порядка не стали, ограничившись воспитательной беседой.

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