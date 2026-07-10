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15:47, 10 июля 2026Мир

Гросси рассказал о важном итоге встречи с Лихачевым

ТАСС: Гросси назвал важный итог переговоров с Лихачевым
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Elisabeth Mandl / Reuters

Важным итогом переговоров с главой госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым стала договоренность по решению ситуации с безопасностью на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает ТАСС.

По его словам, стороны договорились о ряде конкретных шагов. Их содержание пока не раскрывается.

При этом Рафаэль Гросси отметил, что МАГАТЭ делает все возможное для минимизации инцидентов с гражданским населением и для защиты персонала ЗАЭС и их семей от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на электростанцию.

Ранее ВСУ ударили по транспортному цеху ЗАЭС. В результате атаки были повреждены автомобили, топливозаправочные колонки и остекление здания цеха.

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