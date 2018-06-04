Водитель и кондуктор маршрутки похитили пассажира после драки

В Екатеринбурге произошел конфликт в маршрутном автобусе, в результате водитель с сыном-кондуктором похитили одного из пассажиров и увезли в неизвестном направлении. Об этом в понедельник, 4 июня, сообщило информагентство Ura.ru.

О произошедшем рассказал очевидец.

«Я ехал на 19-м автобусе в сторону Химмаша. На остановке Шварца водитель автобуса минут пять не закрывал двери, ждал, вдруг появятся еще пассажиры. Одна женщина возмутилась, и за это ее ударил кондуктор. За пострадавшую вступился мужчина-пассажир, в итоге он подрался с кондуктором. Водитель автобуса вышел в салон, заявив, что кондуктор его сын, потому мужчина ответит за драку», — сказал Сергей Ивин.

По его словам, кондуктор с водителем кому-то позвонили и после этого к автобусу подъехали еще два человека, внешне похожих на кондуктора. Возможно, это были его братья. «Водитель выгнал из автобуса всех пассажиров, а мужчину силой удерживали и не позволили ему выйти. После этого его куда-то увезли. Не знаю, жив ли он сейчас», — рассказал очевидец.

Он же заснял конфликт на видео.

Плохие Новости / YouTube

Очевидец сообщил о похищении человека в полицию и передал органам видеозапись.

В пресс-службе управления МВД по Екатеринбургу подтвердили проведение проверки по факту случившегося.

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