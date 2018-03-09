Разыскиваемый по двум статьям сибиряк переехал в Москву и стал жить лучше

Остановленный в Москве за проезд на красный водитель автобуса оказался сибиряком, находящимся в федеральном розыске за совершение преступлений по двум статьям Уголовного кодекса РФ. Об этом говорится на сайте главного управления МВД по Омской области.

Столичные полицейские передали информацию коллегам из региона и те отвезли его в Омск. «Подозреваемый до конца следствия будет находиться под стражей», — отмечается в тексте.

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По данным МВД, после конфликта со знакомой 42-летний мужчина угнал принадлежавшую ей машину Lada Granta. Машину нашли на берегу реки Иртыш в поселке Лукьяновка, но из нее пропал ноутбук потерпевшей.

Следы подозреваемого вели в граничащий с областью Казахстан, куда тот уехал на арендованном автомобиле к своим родственникам. В Алма-Ате мужчина продал машину и ноутбук, а потом переехал в Москву, где устроился водителем автобуса.

Ранее, в декабре 2017-го, сообщалось о разработанном МВД положении, предполагающем выплату гражданам премий за содействие в поимке разыскиваемых преступников. В отдельных случаях сумма вознаграждения может составлять до трех миллионов рублей.

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