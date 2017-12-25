В Петербурге мужчина набросился с ножом на водителя автобуса с детьми

В Санкт-Петербурге водитель Range Rover набросился с ножом на водителя автобуса. Об этом сообщает «Фонтанка».

Отмечается, что инцидент произошел на Октябрьской набережной напротив библиотеки имени Крупской. Range Rover подрезал автобус, перевозивший школьников из Кировска, водитель автобуса сделал находившемуся за рулем внедорожника мужчине замечание за неаккуратное вождение.

В ответ водитель Range Rover пырнул шофера автобуса ножом и скрылся с места происшествия. Пострадавший был направлен в Александровскую больницу с проникающим ранением.

По информации «Фонтанки», за рулем внедорожника находился предприниматель Ализаде Мустафаев. В салоне с ним находилась женщина, которая, как указывает издание, также принимала участие в конфликте с водителем автобуса. «Фонтанка» пишет, что Мустафаев переехал в Санкт-Петербург в 2000-х годах и уже привлекался к административной ответственности за проживание без регистрации и нарушение миграционного законодательства. В 2009 году он получил гражданство России, а в 2016 году получил статус индивидуального предпринимателя, он занимается торговлей ломом.

Издание также указывает, что Мустафаева ищет уголовный розыск, в городе объявлен план «Перехват». Находившиеся же в автобусе дети в сопровождении взрослых выехали в Кировск.

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