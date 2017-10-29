Мужчина воткнул себе в грудь нож на глазах у полицейских в Оренбургской области

На автомобильной трассе недалеко от Орска Оренбургской области мужчина ударил себя ножом в грудь после того, как сотрудники ГИБДД остановили его машину для проверки документов, пишет сайт Урал56.

Как выяснилось, водитель находился в нетрезвом состоянии и не имел прав на управление автомобилем.

Полицейские оказали мужчине первую помощь. Приехавшая на место происшествия скорая помощь госпитализировала его.

14 октября в якутском селе Огородтах пьяный водитель врезался в группу школьников. При этом один ученик погиб, еще трое были госпитализированы.