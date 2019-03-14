Киллеры расстреляли бизнесмена в Подмосковье

В Мытищах неизвестные убили мужчину. Об этом в четверг, 14 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления МВД по Московской области.

Как отметили в пресс-службе, в настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Ведутся поиски подозреваемых в совершении преступления.

По данным агентства «Москва», на теле погибшего обнаружены огнестрельные ранения. Telegram-канал 112 отмечает, что убийца скрылся с места происшествия пешком. Застреленный был индивидуальным предпринимателем, он занимался торговлей.

4 марта сообщалось, что в Оренбургской области киллер застрелил директора городских электросетей. Убийца подкараулил топ-менеджера в подъезде.

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