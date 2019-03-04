Расстрел российского топ-менеджера попал на видео

Ural56Ru / YouTube

В Орске (Оренбургская область) застрелен заместитель директора городских электросетей Дмитрий Шевелев. Киллер подкараулил его в подъезде. Убийство попало на камеру наружного видеонаблюдения, запись опубликовало издание «Урал56.ру».

На кадрах виден Шевелев, в которого из обреза стреляет неизвестный мужчина. Топ-менеджер попытался спастись бегством, но киллер выстрелил ему в спину, затем вернулся, выстрелил еще раз и скрылся.

По данным регионального управления Следственного комитета России, убийство произошло около 8:00 часов по местному времени (6:00 по московскому времени) 4 марта в подъезде дома по улице Короленко.

Погибший — 38-летний заместитель директора по реализации услуг Орского производственного объединения филиала «Межрегиональной распределительной сетевой компании Волги» — «ОренбургЭнерго».

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Рассматриваются различные версии произошедшего.

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