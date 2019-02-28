Россиянин убил школьницу на глазах прохожих

Житель поселка Яйва (Пермский край) убил свою 17-летнюю девушку на глазах прохожих. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Пермскому краю.

По версии следствия, преступление было совершено вечером 26 февраля «на почве ревности». Во время прогулки 20-летний мужчина напал на девушку с ножом и нанес ей множественные ранения.

Как сообщает издание Readovka, в момент нападения вокруг были люди. Когда на агрессию мужчины обратила внимание женщина, он продолжил насилие.

Как пояснили изданию очевидцы, они решили, что пермяк играет с ребенком в снегу. Когда они подошли поближе, то увидели кровь. Девушка была уже мертва.

По данным издания, пара встречалась более года, но в последнее время стала часто ссориться. Друзья подозреваемого рассказали, что он часто жаловался на поведение своей подруги со словами «бесит, порешаю ее когда-нибудь».

Убийца пытался скрыться, но полиция успела его задержать в 34 километрах от Яйвы.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК («Убийство»).

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