После года преследований россиянин облил возлюбленную мочой

Жительница Новосибирска Валерия Суханова рассказала о преследованиях бывшего коллеги, которые длятся более года: мужчина угрожает выложить в интернет видео, где облил ее мочой, а также убить ее кота, сообщает «Тайга.инфо».

По словам девушки, полтора года назад ее бывший коллега веб-аналитик Константин Шмелев признался ей в любви, но она не смогла ответить взаимностью. Несколько месяцев спустя Суханова сменила место работы, но вскоре заметила, что мужчина начал шпионить за ней. Шмелев предпринимал попытки объясниться с девушкой, но получал отказ. Через соцсети мужчина узнал, что Суханова поедет отдыхать на Алтай, и добрался и туда. Когда он увидел ее, кинул ей в лицо зажженную сигарету, пригрозив, что та еще «хлебнет горя». Затем, когда женщина вернулась домой, неизвестный в черном шлеме вылил Сухановой ведро помоев в лицо у ее же подъезда.

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«Спасибо, что не кислота. Вчера утром я получила письмо с угрозами, что то же самое ждет моих друзей», — написала Суханова. Рассказ со скриншотами писем и угроз она выложила во «ВКонтакте».

Россиянка написала заявление в полицию, но никаких проверок не последовало.

В то же время Швелев в интервью изданию подтвердил факт преследований. По его словам, Суханова сама его провоцировала и якобы смеялась над его чувствами, хотя он «влюбился в нее очень сильно и никогда таких чувств не испытывал».

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