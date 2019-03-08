Подросток арестован по делу об убийстве следователя

Басманный суд Москвы заключил под стражу до 7 мая несовершеннолетнего молодого человека, который обвиняется в посредничестве при организации убийства следователя МВД Евгении Шишкиной. Об этом в пятницу, 8 марта, сообщил телеканал «360».

Суд удовлетворил ходатайство следствия. Ранее был арестован на два месяца обвиняемый в убийстве 19-летний Абдулазиз Абдулазизов.

Абдулазизова и 17-летнего предполагаемого посредника в организации преступления задержали в Санкт-Петербурге 7 марта. По версии следствия, убийство Шишкиной заказал лидер организованной группы, занимавшейся мошенничеством с билетами РЖД.

Евгения Шишкина была застрелена 10 октября возле своего дома в подмосковном поселке Архангельское.

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