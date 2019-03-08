Арестован обвиняемый в убийстве женщины-следователя

Басманный суд Москвы арестовал до 7 мая Абдулазиза Абдулазизова, который обвиняется в убийстве следователя МВД Евгении Шишкиной в Подмосковье в октябре прошлого года. Об этом сообщает ТАСС.

Ходатайство следователя об аресте рассматривалось в закрытом режиме, журналистов пустили в зал на оглашение решения.

19-летний Абдулазизов был задержан 7 марта в Санкт-Петербурге вместе с 17-летним жителем города, которого считают посредником при организации преступления.

13 ноября стало известно, что в Грузии задержан 28-летний хакер Ярослав Сумбаев — организатор мошеннической схемы с билетами РЖД, которую раскрыла Шишкина. Она была застрелена 10 октября возле своего дома в подмосковном поселке Архангельское.

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