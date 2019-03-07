Появились подробности об убийце женщины-следователя из Подмосковья

19-летний подозреваемый в убийстве старшего следователя по особо важным делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу (ЦФО) Евгении Шишкиной несколько лет назад вместе с семьей переехал из Дагестана в Санкт-Петербург. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, отец Абдулазиза Абдулазизова — уроженец Грузии, работает водителем маршрутного автобуса. Мать подозреваемого воспитывает вторую младшую группу отделения дошкольного образования средней школы №100 Калининского района Санкт-Петербурга.

В 2018 году Абдулазизов окончил школу №186. Его фотография была опубликована в информационно-поздравительном бюллетене для выпускников, который издала муниципальная газета «Финляндский округ». По словам руководителя класса, где учился подозреваемый, Абдулазизов был нормальным, спокойным ребенком.

Подозреваемый рассказал следователям, что в октябре 2018 года он был в Москве на концерте. Молодой человек покинул столицу через шесть дней после убийства — он купил билет на вечерний «Сапсан» 16 октября, за два с половиной часа до отправления.

Ранее 7 марта сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержаны двое подозреваемых в убийстве Евгении Шишкиной. По версии следствия, исполнитель преступления — 19-летний Абдулазиз Абдулазизов, а посредник — 17-летний житель Санкт-Петербурга. В настоящий момент с задержанными проводятся следственные действия, решается вопрос об их аресте.

Евгения Шишкина была убита 10 октября 2018 года — она вышла из своего дома в подмосковном поселке Архангельское, по дороге на парковку в нее два раза выстрелили. Следователь получила ранение в шею и скончалась на месте.

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