Убитую в Подмосковье женщину-следователя заказал главарь мошенников

Убийство старшего следователя по особо важным делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу (ЦФО) Евгении Шишкиной заказал лидер организованной группы, занимавшейся мошенничеством с билетами РЖД. Об этом в четверг, 7 марта, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«По версии следствия, мужчина, организовавший крупное мошенничество с билетами, скрылся, и, желая приостановить расследование, решил ликвидировать руководителя следственной группы. Именно он нашел посредника и заплатил ему крупную сумму», — сказал он.

Заказчик и организатор мошеннической схемы — 28-летний Ярослав Сумбаев, уроженец Астрахани, который скрылся из России и в октябре 2018 года был задержан в Грузии как объявленный в розыск организатор мошенничества.

Источник «Ленты.ру» также отметил, что 7 марта Сумбаева объявили в розыск в связи с убийством — по делу, возбужденному по статьям 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и части 1 статьи 222 («Незаконный оборот оружия»)УК РФ и статье 30 («Подстрекательство и приготовление к совершению преступления») УК РФ.

Евгения Шишкина была убита 10 октября. Следователь вышла из своего дома в подмосковном поселке Архангельское, по дороге на парковку в нее два раза выстрелили. Страж порядка получила ранение в шею и скончалась на месте.

Это было уже второе покушение на Шишкину. Ранее, в ночь на 14 января 2018-го, в поселке Архангельское у дома №31 ее пытались убить первый раз. А после неудавшегося покушения неизвестные подожгли ее Lexus. Подполковник Шишкина и ранее получала угрозы в связи с расследуемым уголовным делом, и обращалась за госзащитой.

30 октября 2018 года в Басманном суде Москвы начался процесс по делу хищений билетов РЖД и авиакомпании S7. Следствие выявило 60 преступлений, совершенных в 2012-2014 годах по одинаковой схеме: путем взлома сайтов нескольких компаний оформлялся билет и производилась отметка о совершенной оплате.

Затем подставное лицо обращалось в кассу с этим билетом, оформляло возврат и получало наличные. К уголовной ответственности были привлечены ранее судимый 29-летний уроженец города Кингисепп Ленинградской области Максим Матюшев, 31-летний Андрей Жданов из Новосибирска и также ранее судимый 32-летний москвич Кирилл Кулабухов. Все трое не признали вину.​ В отношении Сумбаева дело выделено в отдельное производство — его расследование продолжается.

«Именно Сумбаев, по версии следствия, и стал инициатором убийства следователя Шишкиной. Он через интернет нашел посредника и перевел ему деньги. А после того, как первое покушение окончилось безрезультатно, продолжил требовать полного исполнения заказа», — рассказал собеседник «Ленты.ру». Он уточнил, что сейчас решается вопрос об экстрадиции Сумбаева по делу о мошенничестве; следствие намерено также предоставить грузинской стороне доказательства его причастности к убийству Шишкиной.

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