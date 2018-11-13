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Подозреваемого в убийстве следователя Шишкиной задержали в Грузии

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Подозреваемого в убийстве следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной задержали в Грузии. Об этом в среду, 13 ноября, сообщил «Русской службе Би-би-си» адвокат задержанного.

По данным издания, в убийстве подозревается 28-летний хакер Ярослав Сумбаев. Он участник мошеннической схемы с билетами РЖД, которую раскрыла следователь.

По версии следствия, уроженец Астрахани Сумбаев был активным участником группы хакеров, которые взламывали почту компаний-агентов по продаже билетов РЖД. Кроме того, он находился во всероссийском и международном розыске по делу о хищении средств с чужих банковских карт с использованием фальшивых считывающих устройств для банкоматов.

Уголовное дело о мошенничестве с билетами раскрыла группа Евгении Шишкиной, старшего следователя по особо важным делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. Шишкина была убита за три недели до начала судебного процесса по делу.

Утром в среду, 10 октября, женщина вышла из своего дома в подмосковном поселке Архангельское, по дороге на парковку в нее два раза выстрелили. Следователь получила ранение в шею и скончалась на месте.

Как отмечал Telegram-канал «112», это было второе покушение на Шишкину, первое было совершено в ночь на 14 января в поселке Архангельское у дома №31. «После неудавшегося покушения, когда Шишкина (...), заблокировавшись дома, ожидала прибытия полицейского наряда, был произведен поджог ее автомобиля марки Lexus», — сообщал канал.

Жертва киллера не скрывала, что получала угрозы в связи с расследуемым ей уголовным делом, и обращалась за госзащитой.

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