В убийстве женщины-следователя из Подмосковья заподозрили беглеца в Черногорию

В деле об убийстве в Подмосковье следователя Евгении Шишкиной появился подозреваемый — Ярослав С., который, по предварительным данным, мог организовать расправу. Об этом в пятницу, 19 октября, сообщает РЕН ТВ.

«Правоохранители пока не могут допросить его: мужчина находится в Черногории, куда сбежал после того, как был обвинен в мошенничестве. По некоторой информации, С. вместе со своей группировкой занимался взломом сайтов, в том числе железных дорог. Преступники покупали билеты, а затем через третьих лиц сдавали их в кассах российских городов», — говорится в сообщении.

11 октября сообщалось, что следователи столкнулись с практически полным отсутствием улик по делу убитой в Подмосковье следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной.

Жертва киллера получала угрозы в связи с расследуемым ей уголовным делом и обращалась за госзащитой.

Шишкина была убита ранним утром в среду, 10 октября. Она вышла из своего дома в поселке Архангельское, по дороге на парковку в нее два раза выстрелил преступник. Следователь получила ранение в шею и скончалась на месте.

Как отмечает Telegram-канал «112», это уже второе покушение на Шишкину, первое было совершено в ночь на 14 января в поселке Архангельское, у дома №31. «После неудавшегося покушения, когда Шишкина (...), заблокировавшись дома, ожидала прибытия полицейского наряда, был произведен поджог ее автомобиля марки Lexus», — сообщает канал.

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