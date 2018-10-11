Сыщики столкнулись с нехваткой улик по делу убитой в Подмосковье следователя

Следователи столкнулись с практически полным отсутствием улик по делу убитой в Подмосковье следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной. Об этом в четверг, 11 октября, сообщает Telegram-канал «112».

Как отмечается в сообщении, на месте преступления были обнаружены несколько следов протекторов обуви, гильзы и части травматического пистолета ИЖ, переделанного под боевой патрон. Оружие разрушилось после третьего выстрела. Несколько жильцов дали показания, что видели ночью двух подозрительных молодых людей.

«Темные куртки, черные джинсы либо брюки, капюшоны. Средний рост, среднее телосложение. Соседи Шишкиной подумали, что это наркоманы (...), в полицию позвонила только одна. Описать подозреваемых детально толком никто не может», — говорится в сообщении.

Следователи надеются найти следы на гильзах — мельчайшие частицы, оставшиеся при зарядке оружия. Их отправят на исследование.

Ранее сообщалось, что застреленная в Подмосковье следователь МВД Евгения Шишкина получала угрозы в связи с расследуемым ей уголовным делом и обращалась за госзащитой.

Шишкина была убита ранним утром в среду, 10 октября. Она вышла из своего дома в поселке Архангельское, по дороге на парковку в нее два раза выстрелил преступник. Следователь получила ранение в шею и скончалась на месте.

Как отмечает Telegram-канал «112», это уже второе покушение на Шишкину, первое было совершено в ночь на 14 января в поселке Архангельское, у дома №31. «После неудавшегося покушения, когда Шишкина (...), заблокировавшись дома, ожидала прибытия полицейского наряда, был произведен поджог ее автомобиля марки Lexus», — сообщает канал.

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