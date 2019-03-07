Убийц женщины-следователя из Подмосковья поймали в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержаны двое подозреваемых в убийстве старшего следователя по особо важным делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу (ЦФО) Евгении Шишкиной; преступление было совершено в Подмосковье в октябре 2018 года. Об этом в четверг, 7 марта, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Как считает следствие, исполнитель преступления — 19-летний Абдулазиз Абдулазизов, а посредник — 17-летний житель Санкт-Петербурга. С задержанными проводятся следственные действия, решается вопрос об их аресте. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, операцию по задержанию совместно провели сотрудники ГУУР МВД России, ФСБ и Росгвардии.

«На задержанных вышли следственным путем. По предварительным данным, убийство связано с профессиональной деятельностью Шишкиной. Устанавливаются заказчики преступления», — отметили в СКР.

Следком

13 ноября 2018 года сообщалось, что подозреваемый в убийстве Евгении Шишкиной задержан в Грузии — им оказался 28-летний хакер Ярослав Сумбаев. Он участвовал в мошеннической схеме с билетами РЖД, которую раскрыла сотрудник правоохранительных органов.

Утром 10 октября 2018 года Шишкина вышла из своего дома в подмосковном поселке Архангельское, по дороге на парковку в нее два раза выстрелили. Следователь получила ранение в шею и скончалась на месте.

Как отмечал Telegram-канал «112», это было второе покушение на Шишкину — первое было совершено в ночь на 14 января в поселке Архангельское у дома №31. «После неудавшегося покушения, когда Шишкина (...), заблокировавшись дома, ожидала прибытия полицейского наряда, был произведен поджог ее автомобиля марки Lexus», — сообщал канал. Жертва киллера не скрывала, что получала угрозы в связи с расследуемым ей уголовным делом, и обращалась за госзащитой.

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