Задержан подозреваемый в убийстве женщины на глазах у детей в Подмосковье

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве женщины на детской площадке в подмосковном Раменском. Об этом «Ленте.ру» сообщила начальник пресс-службы МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В пресс-службе уточнили, что подозреваемым оказался житель Ногинска 1981 года рождения. В ближайшее время его доставят в следственные органы.

Убийство произошло 25 июля на детской площадке. Злоумышленник нанес женщине не менее 20 ножевых ранений на глазах у ребенка, после чего попытался скрыться в лесополосе. От полученных ранений женщина скончалась.

Предполагается, что убийца был сожителем погибшей. Следователи продолжают допрос очевидцев и знакомых убитой.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!