Дочь убитой на детской площадке в Подмосковье женщины удочерят

Тамбовские родственники женщины, которую зарезал ревнивый сожитель на детской площадке в подмосковном Раменском на глазах у ребенка, удочерят ее дочку. Об этом «Говорит Москва» рассказала уполномоченная по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова.

«У девочки психологический шок. Травма от того, что она увидела, будет еще долго сохраняться. С ней работают психологи. Она находится у родственников. Скорее всего, родственники возьмут опеку», — сказала омбудсмен.

Убийство произошло днем 25 июля. Мужчина ударил девушку ножом не менее 20 раз, от полученных ранений она скончалась. Подозреваемый попытался убежать, но его поймали тем же вечером в лесу в Ногинском районе. На допросе он сделал чистосердечное признание в убийстве и объяснил это тем, что подруга якобы изменяла ему. Следствие проверяет его причастность к еще одному убийству, совершенному в Крыму в 2014 году. Ранее мужчина был судим за незаконный оборот оружия.

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