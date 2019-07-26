Убившего женщину на детской площадке россиянина арестовали

Обвиняемого в убийстве женщины в подмосковном Раменском арестовали. Об этом этом в пятницу, 26 июля, сообщается на сайте следственного управления СКР по Московской области.

На допросе 38-летний мужчина написал явку с повинной, раскаялся и объяснил, что напал на знакомую из ревности. Ему предъявили обвинение в убийстве женщины и по ходатайству следствия заключили под стражу.

Как отмечается в сообщении, мужчина уже был судим за незаконный оборот оружия, кроме того, сейчас следователи проверяют его на причастность к убийству девушки в Крыму в 2014 году.

Убийство произошло 25 июля на детской площадке в Раменском, где молодая мать гуляла с дочкой. Арестованный мужчина нанес ей не менее 20 ножевых ранений, после чего попытался скрыться в лесу. От полученных ранений женщина скончалась.

Подозреваемый в убийстве житель Ногинска был задержан по горячим следам, он рассказал, что был знаком с девушкой около года и подозревал ее в изменах.

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