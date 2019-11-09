Шурин Лужкова назвал найденного с женскими руками доцента «увлекающимся» человеком

Шурин бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова бизнесмен Виктор Батурин рассказал о петербургском историке Олеге Соколове, который пытался утопить в реке отрубленные женские руки. Родственник Лужкова сказал, что знал Соколова, и назвал его «увлекающимся» человеком, сообщает в своем Telegram-канале издание «Подъем».

«Он человек был увлекающийся, но таких наклонностей я никогда не замечал, — сказал Батурин. — Для меня непонятно, что произошло. Нормальный был, как все».

Бизнесмен также отметил, что Соколов считал, что «жизнь с ним не очень справедливо обошлась»: серьезного ученого, кавалера престижного французского ордена Почетного легиона и «родоначальника военно-исторической реконструкции в России» якобы «задвинули». По словам Батурина, у историка было несколько жен и дети. Одна дочь учится в колледже Наполеона во Франции.

Ранее в субботу, 9 ноября, стало известно, что в Санкт-Петербурге около дома на набережной реки Мойки задержали мужчину, который пытался утопить в реке пакет с отрубленными женскими руками. Он привлек внимание полицейских после того, как нырнул в реку для того, чтобы утопить пакет, в который попал воздух. В квартире преподавателя обнаружено тело женщины, ее личность пока не установлена. На месте работают следователи.

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