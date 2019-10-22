Бутылка вина стала орудием убийства во Франции

Жительница Франции убила свою коллегу бутылкой из-под вина и отрезала ей голову. Заседание суда по делу о жестоком убийстве прошло в Тулузе во вторник, 22 октября, сообщает Daily Mail.

По данным издания, злоумышленницей является 55-летняя Софи Масала (Sophie Masala), а убитой — 52-летняя Мэрилин Планш (Maryline Planche). Обе женщины занимались делами инвалидов на госслужбе.

По версии стороны обвинения, в мае 2016 года Масала пришла к Планш домой с пустой бутылкой и расправилась с владелицей жилища. Спустя неделю преступница вернулась на место преступления с пилой, отрезала убитой голову и спрятала ее недалеко в саду, выкопав яму суповой ложкой. Тело она порубила на части, разложила по мешкам и с помощью тележки из супермаркета выбросила останки в канал дю Миди.

О случившемся стало известно лишь спустя несколько дней, когда прохожий случайно увидел в воде один из пакетов с частями тела.

На суде Масала призналась, что ее раздражала привычка Планш брать работу на дом, и она пришла к ней домой, чтобы сказать об этом. Однако, по словам женщины, Планш первая на нее напала, и ей пришлось обороняться. Адвокат обвиняемой Пьер Дюнак утверждает, что его подзащитная запаниковала, и поэтому убила женщину. В свою очередь правоохранительные органы считают, что убийство было тщательно спланировано.

Отмечается, что ранее Масала была осуждена за кражу, а в 2012 году она работала проституткой. Суд по делу об убийстве должен пройти в пятницу, 25 октября.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!