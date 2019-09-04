Мужчина выбросил из окна бутылку из-под вина и случайно убил старика

В Сингапуре мужчина предстал перед судом за то, что выбросил из окна дома бутылку и случайно убил старика. Об этом сообщает информационный портал 9News.

18 августа 47-летний программист из Австралии Эндрю Гослинг, работавший в Сингапуре, выкинул из окна седьмого этажа пустую бутылку из-под красного вина Polissena Il Boro урожая 2016 года.

Она упала на голову 73-летнего сингапурца Насиари Сани (Nasiari Sunee), праздновавшего новоселье одного из родственников на площадке для барбекю, расположенной на пятом этаже того же здания. Его дочь рассказала журналистам, что она услышала два глухих хлопка, а после этого мужчина упал на пол. Женщина утверждает, что бутылка не разбилась после удара.

Родственники немедленно вызвали скорую, Сани с многочисленными синяками на голове доставили в больницу. Сингапурец пережил три остановки сердца. На следующее утро его артериальное давление резко упало, и он скончался.

Сингапурская полиция обошла все квартиры выше пятого этажа в 35-этажном здании, выслеживая злоумышленника. Они спрашивали у жителей дома, пили ли они в тот день, демонстрировали фотографию бутылки и просили сдать отпечатки пальцев. Гослинга вычислили и арестовали в среду, 28 августа.

Гослинг предстал перед судом в пятницу, 30 августа. Ему предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. Австралийцу грозит до пяти лет лишения свободы.

Представители Министерства иностранных дел и торговли Австралии заявили, что оказывают юридическую поддержку Гослингу, однако отказались от подробных комментариев.

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