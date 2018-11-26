Из жизни
 
Последние новости
Умер Бернардо Бертолуччи
Признанного шпионом британца помиловали
США провели разведку над Черным морем
Медведева рассказала об отношениях с Загитовой
Facebook впервые выполнил российский закон о блокировке
Названы последствия для России из-за захвата украинских кораблей
В Китае создали первых человеческих близнецов-мутантов
Разоблачены главные мифы о скромности мусульманок
Епископ объявил богатеющее руководство РПЦ слугами антихриста
Порошенко обратился с требованием к России
Новости партнеров

Пережившую падение собаки с неба китаянку парализовало

Перейти в «Мою Ленту»
dailymail.co.uk

Пережившая падение собаки с балкона китаянка подала в суд на владельца и арендаторов здания, возле которого она получила травму. Как сообщает издание South China Morning Post, женщина парализована и прикована к постели.

Инцидент произошел 15 апреля в городе Гуанчжоу, столице южной провинции Гуандун. 47-летняя женщина, приехавшая в город с мужем на заработки, чтобы накопить денег на свадьбу сына, заходила в здание промышленного предприятия, когда на ее голову с балкона второго этажа свалилась собака. Китаянка потеряла сознание, а животное убежало.

Пострадавшую немедленно доставили в больницу с сотрясением мозга и травмой шеи. Повреждение оказалось столь серьезным, что все тело женщины парализовало. После выписки из больницы она вместе с мужем и сыном поселилась в небольшом отеле, дважды в неделю к ней приходит врач.

Супругу и сыну пострадавшей пришлось бросить работу, чтобы заботиться о женщине: каждые два часа ее мышцы надо массировать. «Сейчас наши расходы на жилье и врачей составили около 300 тысяч юаней (2,8 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру»), мы просто хотим, чтобы судебный процесс закончился и чтобы нам выплатили компенсацию», — заявил журналистам муж китаянки.

В августе пара подала иск в суд первой инстанции города Гуанчжоу на владельца собаки, однако он так и не объявился. Адвокат посоветовал женщине подать в суд владельца здания и всех арендаторов. Третье заседание по делу прошло в пятницу, 23 ноября. Однако в ходе прений все арендаторы отрицали причастность к происшествию, в том числе владелец фабрики по производству электроники, с чьего балкона и упала собака. Хозяин здания также заявил, что раз он не использует здание, то и не должен нести ответственность.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Chinese woman paralysed by falling dog sues entire building
Упавшая с неба собака нокаутировала китаянку
Мертвая акула упала в сад британца во время чаепития
Упавшая с неба мертвая рыба испортила отдых англичанину
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0125 ноября

Выживший

Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
11:52Сегодня

Названа настоящая причина переезда принца Гарри и Меган Маркл из дворца

08:31Сегодня

Больные щенки на свалке сподвигли успешного стоматолога бросить работу

06:36Сегодня

В Новой Зеландии 145 дельфинов-самоубийц выбросились на берег

Из жизни00:0714 ноября

Проклятые богатства

Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
15:1424 ноября

Принц Гарри и Меган Маркл съедут из дворца из-за родни

06:32Сегодня

Отец семейства отправился в отпуск, подхватил инфекцию и впал в кому

20:4423 ноября

Женщина дважды потеряла сознание в борьбе с насильником и отбилась

Из жизни00:0221 ноября

Смерть подождет

Эти люди доживают последние дни на полную катушку. С ними происходит невероятное
18:3623 ноября

Гость на вечеринке исполнил сальто и пробил пол

08:5224 ноября

Кот станцевал на льду в попытке поймать замерзшую рыбу

15:0723 ноября

Выбрана самая красивая студентка России

Россия
Украина обвинила Россию в обстреле кораблей в Крыму
Таран, перестрелка и погоня — все, что известно о конфликте на границе
«Она ей в гроб говорила»
О чем причитают россияне и почему говорят с загробным миром
«Не сидеть и не ждать»
Они пытаются доказать, что в России можно сделать все. И дают на это миллиарды
«Мальчики ржали у гроба»
Российская школьница покончила с собой из-за травли. Теперь это хотят скрыть
«Разве это не современный фашизм?»
Нужно ли лечить одного человека, если на эти деньги можно помочь сотням
Епископ объявил богатеющее руководство РПЦ слугами антихриста
Уральский охотник выследил и спас сбежавших в лес детей
Все материалы
Мир
Последний рубеж
Что творилось на самой закрытой границе в мире
Признанного шпионом британца помиловали
США провели разведку над Черным морем
Россиян арестовали в Гонконге из-за краж дорогих сумок
Россия назвала причины провокации Украины возле Керченского пролива
Ангела МеркельЛучше не будет
Какой станет Германия без Меркель
«Жизнь человека ничего не стоит»
Предательство, смерть и хаос: как российские наемники воюют в Сирии
Все материалы
Бывший СССР
«Мы не считаем московских оккупантов людьми»
Кто учит украинских детей убивать русских
Украинская армия приведена в полную боевую готовность
Надежный друг
Лукашенко помогает Украине воевать в Донбассе. И продает ее товары России
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Порошенко обратился с требованием к России
Порошенко созвал военный кабинет из-за ситуации в Азовском море
Украина потребовала от России вернуть моряков и компенсировать убытки
Все материалы
Экономика
Черное счастье
Нефть дала этой стране слишком много денег. Теперь они стали проблемой
Игорь ШуваловВЭБ платежом красен
Возврат долгов стал принципиальным для команды Шувалова
Римские цифры
В Европе назрел новый кризис. По кому он ударит первым?
Назван худший колбасный сыр
Россияне вывели с валютных счетов миллиарды долларов
Личный автомобиль проиграл такси по безопасности
Согласованы суммы новых кредитов для Украины
Все материалы
Силовые структуры
Джаба Иоселиани и его бойцы«Таких воров, как я, в Союзе было не больше 20»
Он ненавидел Сталина и отсидел 24 года. Его бойцы захватили власть в Грузии
Не устояла
Лучшая следовательница Москвы сколотила банду. Они украли 44 квартиры
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
В московском парке нашли части женского тела
Крымчанин отказался доносить на родственника и попал под суд
В Красноярске арестовали замруководителя отделения ПФР
Силовикам нашли новые места в тюрьмах
Все материалы
Наука и техника
Сотрудники НКВД на занятиях по стрельбе, 1930-е годы.«Из подвала слышались выстрелы»
Как русский офицер узнал страшную правду о замученном чекистами прадеде
Новая жизнь
Что будет с Америкой после ядерной войны: Fallout 76
Цветная война
Кто на самом деле выиграл Вторую мировую войну: Battlefield V
Подтверждена теория Эйнштейна в ущерб Теории всего
Илон Маск почти решился лично полететь на Марс
В Египте нашли гробницу с мумиями жреца и его жены
Кудрин рассказал о миллиардном воровстве в «Роскосмосе»
Все материалы
Спорт
«Признаю свою слабость»
Медведева пролетела мимо финала Гран-при. Что дальше?
Вратарь пропустил гол между ног
Медведева рассказала об отношениях с Загитовой
Плющенко поддержал Медведеву и вызвал гнев в сети
Медведева объяснила причины ухода от Тутберидзе
Олимпийский чемпион нашел причину провала Медведевой
Черный монах
Создатель самбо учил большевиков драться. Он умер забытым в тюрьме
Все материалы
Культура
Пионеры-вампиры идут лесом
15 главных романов года
«Это похоже на ночной клуб»
Где русские, немцы и французы рассказывают анекдоты и сплетни
«О боже, ты что, ненавидишь мужчин?»
Авторки первого в России сериала о феминистках — про отчаяние и телесность
Хаски заработал 6 миллионов рублей на своем аресте
Трейлер нового «Короля Льва» побил рекорд по просмотрам
Оксимирон, Баста и Noize MC поддержат арестованного Хаски концертом
Наталья Орейро сняла клип в Балашихе
Все материалы
Интернет и СМИ
«Русские не любят, когда их нагло обманывают»
США соблазняли советского человека американской мечтой. У них почти получилось
Уязвимость позволила добывать криптовалюту из воздуха
«На работу уже не берут — возраст»
Пенсионеры теснят молодых на YouTube. У них выходит и веселиться, и зарабатывать
Фото Трампа в Википедии заменили на изображение пениса
Умер объявивший о ЧП во время августовского путча диктор
Бывший глава РЖД потребовал от «Новой газеты» два миллиона рублей
Наркодилера Халка с огромной шеей снова арестовали
Все материалы
Ценности
Книга «Gangs Story»Боевые стиляги
Как одевались самые опасные банды антифашистов Франции
«Много чанов с засоленной человеческой плотью»
Как самозванцы пировали в Кремле в Смутное время
Танцуй и кайся
Как развлекалась дочь Петра I, когда русские брали Берлин
Юная британка превратила политика в кекс
Разоблачены главные мифы о скромности мусульманок
Кейт Миддлтон уличили в манипулировании дизайнерами
Раскрыт секрет привлекательного лица на фото
Все материалы
Путешествия
Под углом
Далекие и загадочные уголки Земли глазами лучших фотографов мира
Лыжи, ярмарки и колокол любви
Что делать в Словении на новогодние праздники
Право руля
Суши, шансон и водка: чем живет Сахалин и зачем туда ехать
Россиянку приговорили к тюремному сроку во Вьетнаме
Россиянам собрались ограничить въезд на Украину
Депутаты связали пытавшегося выпрыгнуть из летящего самолета пассажира
Полиция провалила попытку забрать тело убитого дикарями туриста
Все материалы
Из жизни
Выживший
Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
Проклятые богатства
Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
«Я себя такой шальной императрицей чувствую!»
Люди со всего мира раскрыли свои сексуальные фантазии. Она сумела их показать
Названа настоящая причина переезда принца Гарри и Меган Маркл из дворца
Больные щенки на свалке сподвигли успешного стоматолога бросить работу
В Новой Зеландии 145 дельфинов-самоубийц выбросились на берег
Отец семейства отправился в отпуск, подхватил инфекцию и впал в кому
Все материалы
Почти что Grand Cherokee
Стоило ли ждать в России Jeep Compass нового поколения?
Голливудская аллея славы
Начинается автосалон в Лос-Анджелесе — какие значимые новинки он нам подарил в прошлые годы?
Новый Range Rover Evoque — главное
Что нужно знать про британский кроссовер нового поколения
Внедорожные суперкары
Идеальные Бугатти и Феррари для России — как бы они выглядели?
Lexus работает над конкурентом Lamborghini Urus
Появились первые официальные фотографии нового Porsche 911
«АвтоВАЗ» собрал первую Lada XRay с вариатором
Все материалы
Дом
«Купил ребенка у таджиков и прописал к маме»
Брат воюет с сестрой за квартиру родителей. Жизнь семьи превратилась в кошмар
Хмельницкий региональный литературно-мемориальный музей Н.А. Островского Монстры из прошлого
Самые странные здания Украины и Крыма
Маленькая страна
Эта крошечная мебель поражает воображение. Ее делают в Туркмении
Квартиру Хоя выставили на продажу
Российскому рынку недвижимости предрекли обвал
Названы худшие районы Москвы
Приставы вычислили должника по хвастливому фото в соцсетях
Все материалы