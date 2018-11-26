Пережившую падение собаки с неба китаянку парализовало

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Пережившая падение собаки с балкона китаянка подала в суд на владельца и арендаторов здания, возле которого она получила травму. Как сообщает издание South China Morning Post, женщина парализована и прикована к постели.

Инцидент произошел 15 апреля в городе Гуанчжоу, столице южной провинции Гуандун. 47-летняя женщина, приехавшая в город с мужем на заработки, чтобы накопить денег на свадьбу сына, заходила в здание промышленного предприятия, когда на ее голову с балкона второго этажа свалилась собака. Китаянка потеряла сознание, а животное убежало.

Пострадавшую немедленно доставили в больницу с сотрясением мозга и травмой шеи. Повреждение оказалось столь серьезным, что все тело женщины парализовало. После выписки из больницы она вместе с мужем и сыном поселилась в небольшом отеле, дважды в неделю к ней приходит врач.

Супругу и сыну пострадавшей пришлось бросить работу, чтобы заботиться о женщине: каждые два часа ее мышцы надо массировать. «Сейчас наши расходы на жилье и врачей составили около 300 тысяч юаней (2,8 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру»), мы просто хотим, чтобы судебный процесс закончился и чтобы нам выплатили компенсацию», — заявил журналистам муж китаянки.

В августе пара подала иск в суд первой инстанции города Гуанчжоу на владельца собаки, однако он так и не объявился. Адвокат посоветовал женщине подать в суд владельца здания и всех арендаторов. Третье заседание по делу прошло в пятницу, 23 ноября. Однако в ходе прений все арендаторы отрицали причастность к происшествию, в том числе владелец фабрики по производству электроники, с чьего балкона и упала собака. Хозяин здания также заявил, что раз он не использует здание, то и не должен нести ответственность.

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