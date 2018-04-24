Упавшая с неба собака нокаутировала китаянку

dailymail.co.uk

Жительница Китая потеряла сознание и попала в больницу после того, как на нее неожиданно упала собака. На ролик обратило внимание издание Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Гуанчжоу, столице южной провинции Гуандун. На видеозаписи с камер наружного наблюдения видно, как две женщины, одна из которых держит ребенка, подходят к входу в здание. Вдруг на одну из них падает собака, и та теряет сознание. Животное же убегает с места происшествия.

Пострадавшую немедленно госпитализировали с сотрясением мозга и травмой шеи. Полиция разыскивает владельца собаки, чтобы узнать детали происшествия.

В начале апреля сообщалось, что на американский город Айдахо-Фолс с неба упали более 50 мертвых гусей. Причиной их гибели называют удар молнии.

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