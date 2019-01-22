Уборщица неудачно открыла окно и убила прохожую

В Гонконге на туристку, проходившую под отелем, упала оконная рама и убила ее. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Утром 21 января 39-летняя уборщица гостиницы решила проветрить номер на 16-м этаже из-за запаха сигарет. Она открыла окно с двумя рамами специальным ключом. Вдруг внешняя рама выпала вниз с высоты и рухнула на проходившую 24-летнюю туристку с континентальной части Китая.

Свидетели происшествия вызвали скорую, девушку доставили в больницу, где она скончалась через пару часов. Шедший с ней рядом ее молодой человек 36 лет получил небольшие порезы от осколков стекла.

Старший инспектор Чань Ка-Ин отметил, что уборщицу арестовали из-за подозрений в нарушении техники безопасности. Полиция выясняет, входило ли в обязанности женщины проветривание помещения. Также полицейские допросят владельца отеля и других его работников.

По данным журналистов, капитальный ремонт в отеле проводили в 2009 году, тогда же поменяли окна. Размеры рамы составляют 144 сантиметра на 30 сантиметров. Во всех номерах гостиницы запрещено курить.

Представители Строительного департамента Гонконга проводят проверку здания. Один из специалистов отметил, что если долго не открывать подобного типа окна, они приходят в негодность.

Председатель федерации владельцев отелей Гонконга на следующий день после инцидента направил всем членам организации письма с просьбой провести проверки окон.

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