Установлена личность убитой петербургским преподавателем студентки

Стала известна личность девушки, убитой преподавателем Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олегом Соколовым. Как сообщает Telegram-канал Mash, предположительно, жертвой оказалась Анастасия Ещенко.

По данным канала, девушка с отличием окончила исторический факультет СПбГУ. Она изучала историю нового и новейшего времени, была аспирантом и три года занималась репетиторством.

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Отмечается, что подтвердить личность убитой удастся после экспертизы.

Ранее стало известно, что убитая работала с Соколовым над научным проектом о личности Наполеона. Кроме того, преподавателя и студентку связывали романтические отношения.

Олег Соколов был задержан утром в субботу, 9 ноября. Он привлек внимание полицейских после того, как нырнул в реку, чтобы утопить пакет, в который попал воздух. Соколов находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением. В квартире преподавателя было обнаружено тело убитой девушки и отрезанная голова, а в рюкзаке — травматический пистолет.

Мужчина признался, что убил возлюбленную после ссоры, а придя в себя, решил расчленить тело и избавиться от него.

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