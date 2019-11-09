Жертвой петербургского преподавателя оказалась его студентка

Жертвой доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова оказалась его 24-летняя студентка. Об этом в субботу, 9 ноября, сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, вместе с 63-летним Соколовым девушка работала над научным трудом о личности Наполеона.

Студенты вуза рассказали, что их связывали романтические отношения. «Хороший рассказчик, довольно экспрессивный мужик, горел своим делом. Жестко принимал экзамены, был очень требовательным. Эксцентричный, не всегда этичный», — приводит Mash слова студентов.

Отмечается, что Соколов — крупнейший специалист по наполеоновской Франции в России и кавалер ордена Почетного легиона.

Ранее сообщалось, что задержанный сознался в убийстве. Он сообщил полицейским, что убил девушку после сильной ссоры, а затем решил избавиться от тела.

Преподаватель был задержан утром 9 ноября. Он привлек внимание полицейских после того, как нырнул в реку, чтобы утопить пакет, в который попал воздух. Соколов находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением. В квартире преподавателя было обнаружено тело убитой женщины и отрезанная голова, а в рюкзаке — травматический пистолет.

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