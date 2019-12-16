Историк-расчленитель несколько раз пытался покончить с собой

Александр Почуев, адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, рассказал о неоднократных попытках подзащитного покончить с собой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нам известно о нескольких попытках Соколова покончить с собой», — сказал Почуев после заседания суда, по итогам которого Соколов остался в СИЗО.

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По словам адвоката, одна из попыток была совершена в одном из следственных изоляторов, но не пояснил, в каком именно. Сейчас историк находится в центре психиатрии и наркологии имени Сербского в Москве, где планируется провести его психолого-психиатрическую экспертизу.

Доцент СПбГУ Олег Соколов был задержан 9 ноября при попытке утопить отрубленные женские руки в реке Мойке. Позже историк признался, что убил свою возлюбленную, аспирантку Анастасию Ещенко из-за ревности, а затем расчленил ее тело и пытался избавиться от улик. Сообщается, что после этого он планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона. После ареста во время следственного эксперимента Соколов попытался ранить себя кортиком.

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