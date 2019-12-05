Историк-расчленитель Соколов покинул «Бутырку»

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве 24-летней аспирантки, направлен в Центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского, передает ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах.

Соколова доставили в учреждение из московского СИЗО «Бутырка» для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Его адвокат Александр Почуев также подтвердил, что обвиняемый покинул следственный изолятор, однако, в отличие от источника, сообщать название медицинского учреждения не стал. Он отметил, что психолого-психиатрическая экспертиза будет проводиться в течение месяца. Врачи помогут следствию и защите ответить на несколько десятков вопросов по делу.

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18 ноября, во время следственного эксперимента в квартире, где было совершено убийство, Соколов попытался ранить себя кортиком. Он воспользовался моментом, когда с него ненадолго сняли наручники. При этом на историке был бронежилет. Его остановили находившиеся на месте следователи.

Олега Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке отрезанные женские руки. Позже он признался, что убил свою аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко на почве ревности, затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. 11 ноября суд арестовал историка на два месяца.

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