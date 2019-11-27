Стало известно о занятии историка-расчленителя Соколова в СИЗО

Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки, рассказал о пребывании своего подзащитного в СИЗО. Слова Александра Почуева в среду, 27 ноября, приводит НСН.

Защитник сообщил, что историк пытается «как-то отвлечься от ситуации», посвящая себя работе. В настоящее время он составляет план научного исследования, которое планирует продолжить позже.

Состояние Соколова оценивается как «удовлетворительное», при этом психологически он находится в «очень подавленном состоянии» и раскаивается, однако активно участвует в следственных действиях.

18 ноября стало известно, что во время следственного эксперимента в квартире, где было совершено убийство, Соколов попытался ранить себя кортиком. Он воспользовался моментом, когда с него ненадолго сняли наручники. При этом на историке был бронежилет. Его остановили находившиеся на месте следователи.

Олега Соколова задержали 9 ноября в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке отрезанные женские руки. Позже он признался, что убил свою аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко на почве ревности, затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. 11 ноября суд арестовал историка на два месяца.

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