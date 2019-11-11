Арестован подозреваемый в убийстве аспирантки историк Соколов

Октябрьский суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца доцента СПбГУ 63-летнего Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки 24-летней Анастасии Ещенко. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем Telegram-канале.

Решение принято по ходатайству следствия. Мера пресечения избрана до 8 января 2020 года.

Соколов не возражал против ареста, заявив, что такая мера пресечения справедлива.

В суде доцент заявил, что Ещенко первая набросилась на него с ножом.

«При упоминании моих детей она начала беситься... Я сказал, что субботу-воскресенье должен провести с детьми. Она пришла в бешенство. Дальше произошло это чудовищное несчастье... Я никогда такого потока агрессии не видел... Нападение с ножом... Девушка, которую я считал идеалом, вдруг превратилась...» — сказал Соколов.

Он прожил с Ещенко пять лет в его квартире.

Адвокат отметил, что Соколов написал явку с повинной и пребывает в шоковом состоянии. Он предположил, что доцент находился в состоянии аффекта или патологического опьянения.

9 ноября доцента задержали сотрудники полиции после того, как он нырнул в реку, пытаясь утопить пакет с руками убитой Ещенко. Преподаватель был в неадекватном состоянии, его госпитализировали с переохлаждением.

На следующий день Соколов признался, что был в отношениях с бывшей студенткой и убил ее в ссоре, возникшей на почве ревности. После этого он решил расчленить тело и избавиться от него.

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