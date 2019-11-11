Доцент СПбГУ использовал для убийства студентки обрез в стиле XIX века

У задержанного за убийство аспирантки Анастасии Ещенко историка СПбГУ Олега Соколова нашли орудие преступления — обрез советской винтовки, стилизованный под пистолет XIX века. Об этом сообщила «Фонтанка.ру».

Изъятый во время обыска у подозреваемого в квартире обрез малокалиберной винтовки ТОЗ-17 отправлен на экспертизу. Оружие стилизовано под кавалерийский пистолет XIX века. Также изъяты спортивные винтовочные патроны калибра 5,6 миллиметра «Снайпер». В коробке недостает восьми штук.

В настоящее время Октябрьский районный суд рассматривает вопрос об аресте Соколова. На заседании доцент признал, что выстрелил в Ещенко четыре раза из обреза и затем расчленил тело пилой и кухонным ножом.

Соколов разрыдался после того, как следователь, ходатайствуя об избрании ему меры пресечения, сообщил об обнаружении в его квартире головы погибшей. Следователь также указал, что доцент пытался уничтожить доказательства.

9 ноября Соколова задержали сотрудники полиции после того, как он нырнул в реку, пытаясь утопить пакет с руками убитой Ещенко. Преподаватель был в неадекватном состоянии, его госпитализировали с переохлаждением.

На следующий день Соколов признался, что был в отношениях с бывшей студенткой и убил ее в ссоре из-за ревности. После этого он решил расчленить тело и избавиться от него.

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