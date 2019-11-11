Убивший аспирантку преподаватель СПбГУ раскаялся

Задержанный за убийство аспирантки Анастасии Ещенко историк СПбГУ Олег Соколов раскаялся в содеянном. Об этом его адвокат Александр Почуев заявил в беседе с принадлежащим Григорию Березкину РБК.
Адвокат отметил, что Соколов написал явку с повинной и пребывает в шоковом состоянии. Он предположил, что преподаватель находился в состоянии аффекта или патологического опьянения. Будет проведена психологическая экспертиза.
Ранее сообщалось, что 9 ноября Соколова задержали сотрудники полиции после того, как он нырнул в реку, пытаясь утопить пакет с руками убитой Ещенко. Преподаватель был в неадекватном состоянии, его госпитализировали с переохлаждением.
На следующий день Соколов признался, что был в отношениях с бывшей студенткой и убил ее в ссоре из-за ревности. После этого он решил расчленить тело и избавиться от него.