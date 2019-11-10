Раскрыты обстоятельства убийства аспирантки СПбГУ преподавателем

Преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов убил свою бывшую студентку Анастасию Ещенко из малокалиберной винтовки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, аспирантка была убита за день до расчленения, ночью 8 ноября. Инцидент произошел после ссоры между Соколовым и Ещенко. Расправившись с возлюбленной, преподаватель расчленил ее тело. При обыске в его квартире нашли ножовку, ножи, топор, обрез и почти полсотни патронов.

Ранее 10 ноября историк Евгений Понасенков рассказал, что первая жена Олега Соколова погибла при невыясненных обстоятельствах. Кроме того, по словам Понасенкова, год назад он призвал руководство вуза уволить доцента, поскольку тот опасен.

Олега Соколова задержали 9 ноября, когда он пытался утопить в реке отрезанные руки своей жертвы. Мужчина находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением. Позже он раскаялся в преступлении и оформил явку с повинной. Соколов признался, что состоял со своей бывшей студенткой в отношениях и убил ее после ссоры на почве ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него.

Меру пресечения Соколову изберут 11 ноября.

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