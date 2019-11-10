Убивший студентку преподаватель СПбГУ раскаялся

Преподаватель СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, раскаивается в содеянном, заявил его адвокат Александр Почуев в беседе с принадлежащим Григорию Березкину РБК.

Почуев также сообщил, что историк находится в шоковом состоянии. «Версия защиты пока построена на том, что Олег Валерьевич действовал под каким-то сильным фактором, что-то на него сильно повлияло», — сказал адвокат. Он добавил, что Соколов мог пребывать в состоянии аффекта или патологического опьянения. Преподавателю была назначена психиатрическая экспертиза.

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Олег Соколов был задержан 9 ноября, когда привлек внимание сотрудников полиции после того, как нырнул в реку, чтобы утопить пакет с отрезанными руками Ещенко. Преподаватель находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением.

В ночь на 10 ноября историк оформил явку с повинной. Мужчина признался, что состоял со своей бывшей студенткой в отношениях и убил ее после ссоры из-за ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. В процессе он много пил, чтобы не потерять сознание.

В квартире Соколова сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело убитой молодой женщины и ее отрезанную голову, а в рюкзаке — травматический пистолет.

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